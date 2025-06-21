Alpaslan Öztürk, Kahramanmaraş İstiklalspor’a Geçti

ALPASLAN ÖZTÜRK’ÜN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Göztepe’de sergilediği başarılı performansın ardından Temmuz 2021’de Galatasaray’a transfer olan ve aynı zamanda A Milli Takım’a yükselen Alpaslan Öztürk, son olarak Pendikspor formasını giymişti. TFF 1. Lig ekiplerinden Pendikspor’da oynayan futbolcu, sezonun sona ermesiyle Kahramanmaraş İstiklalspor ile anlaşma sağladı.

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR OYUNCUSU OLDU

Akdeniz temsilcisi bu sezon TFF 3. Lig’de şampiyonluk yaşayarak TFF 2. Lig’e yükseldi. Kariyeri boyunca Standard Liege, Kasımpaşa, Göztepe, Galatasaray ve son olarak Pendikspor’da forma giyen 31 yaşındaki savunmacı, yeni sezonda Kahramanmaraş İstiklalspor’un formasını giyecek.