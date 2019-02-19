Alpaslan Türkeş Üniversitesi için karar

Adaba Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne Alpaslan Türkeş adının verilmesine ilişkin teklif için karar verildi.

Adaba Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne Alpaslan Türkeş adının verilmesine ilişkin teklifin torba yasadan çıkarıldığı öğrenildi.

İsim değişikliği AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’nın imzasıyla ayrı bir teklif olarak TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Kitap, gazete ve dergide KDV’yi sıfırlayan torba teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Teklifte Adana Bilim Teknoloji Üniversitesi’nin adı ‘Adana Alparslan Türkeş olarak’ değiştirilmesine ilişkin maddeler de vardı. Ancak MHP’nin torba yasa hassasiyeti nedeniyle isim değişikliğine ilişkin 3 madde AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’nın imzasıyla ayrı bir teklif olarak TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Sadi Bilgiç, Alparslan Türkeş Üniversitesi’yle ilgili maddelerin görüşmeler sırasında metinden çıkarılacağını açıkladı. HDP bunun üzerine komisyonda usul tartışması açılmasını istedi. CHP de ek gösterge düzenlemesinin teklife eklenmesini bu yönde önerge vereceğini açıkladı. Komisyonda teklifin tümü üzerine görüşmeler öncesi tartışmalar sürüyor.

TRT