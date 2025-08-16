Alper Avcı, 1 Puan İyi Değil

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

İstanbulspor’un Teknik Direktörü Alper Avcı, Ankara Keçiörengücü ile oynanan maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Avcı, “Bugün Keçiörengücü deplasmanında 1 puan bizleri mutlu etmese de en nihayetinde ligin geri kalanında ihtiyacımız olan puanlardan bir tanesiydi” dedi. Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında İstanbulspor, deplasmanda 0-0 sonuçla tamamladığı bu maçta, Avcı’nın üzerinde durduğu bazı noktalar oldu.

OYUN ANLAYIŞI VE PERFORMANS

Alper Avcı, rakip takım oyuncusu Mexer için “Acil şifalar diliyorum, umarım durumu iyidir” ifadesini kullandı. Takımının oyun anlayışına dair ise, “Kendi oyun anlayışımızı yansıtmaya çalıştık. Topa daha fazla sahip olan, topu domine eden ve pozisyon oynayan bir İstanbulspor olmak amacımız” açıklamasını yaptı. Özellikle gol yememeyi öğrenme sürecine dikkat çeken Avcı, “Ali Şahin ve İzzet ilk defa takımızda görev aldılar. Oyuna sonradan dahil olan Yusuf Özcan ve İsa’nın performansından memnunum” dedi.

PAS HIZI VE OYUNUN RİTMİ

Takımın, topa sahip olma oyununu oynarken pas hızını arttırmaları gerektiğini vurgulayan Avcı, “Elbette oyunun ritmini değiştirmeliyiz. Bugün yön değiştirme ile alakalı eksik kaldık” ifadesini kullandı. Böylece, geçen haftaya göre daha fazla pozisyona girdiklerini belirtse de, skor olmadıktan sonra beraberlikten başka bir şey elde edemediklerinin altını çizdi.