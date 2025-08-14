Alper Bozkurt Hastenede Tedavi Oldu

ALPER BOZKURT’UN GÜNEŞ YANIKLARI

Yozgat’ın Sorgun ilçesinden ailesiyle birlikte tatile gittiği Samsun’da uzun süre sahilde kalan 7 yaşındaki Alper Bozkurt, ikinci derece güneş yanığı nedeniyle hastanede tedavi alıyor. Alper, Samsun’un Atakum ilçesinde anne ve babasıyla denize girerken 4 saat boyunca yüksek sıcaklıkta güneş altında kaldı. Güneş kremi kullanılmadığı için vücudunda ağır yanıklar oluşan Bozkurt, tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

BABA MUSTAFA BOZKURT’UN AÇIKLAMALARI

Yaşadıklarını aktaran baba Mustafa Bozkurt, “Çocuğumu, Samsun Atakum’a sahile götürdüm. Yaklaşık 4-5 saat güneşte kaldığımız için çocuk güneş yanığı oldu. Güneş kremi sürmeyi unuttuk, biraz da fazla güneşte kaldığı için bayağı yaraları oldu. Hocalarımız da ilgilendi. Şu anda durumu iyiye gidiyor.” dedi.

UZMAN DOKTORDAN BİLGİLER

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Sabri Demir, güneş yanıklarının ciddiyetine dikkat çekti. Güneş yanıklarında genelde birinci derece yanıkların beklendiğini, bunun da kızarıklık ve ağrı şeklinde görüldüğünü belirten Demir, “Bu çocuğumuzda ikinci derece yanığa ilerlemiş ve çok yaygın bir alan. Güneşte yandıktan 7 gün sonra bize geldi. 3 gündür yatarak tedavisini yaptık. Tedavisini tamamladık, inşallah taburcu edeceğiz.” şeklinde konuştu.

GÜNEŞ YANIKLARINDAN KORUNMA YARDIMCI TAVSİYELER

Doç. Dr. Demir, sabah erken saatlerde veya öğleden sonra güneşin daha yatay pozisyona geçtiği zamanlarda denize girilmesinin daha uygun olduğunu vurguladı. Uzun süre güneşte kalmamaya dikkat edilmesi gerektiğini belirten Demir, ailelerin çocukları mutlaka uyarması gerektiğinin altını çizdi. “Bu çocuğumuz yaklaşık 4 saat güneşte kaldı. O anda ağrıyı hissetmeyebiliyor. Bunu ailelerin sağlaması, belli aralıklarla uyarmaları lazım.” dedi.

YANIKLARDA HIZLI MÜDAHALE

Güneşten koruyucu yüksek faktörlü krem kullanımı gerektiğini ifade eden Demir, “Her şeye rağmen böyle bir yanık meydana geldiyse mutlaka bir sağlık merkezine götürmeleri lazım. Götürmeden önce de bir çeşme suyunda soğutmaları ve arkasından da nemlendirici kremler evde ne varsa öneriyoruz.” dedi. Ayrıca yanıkların evde nasıl tedavi edilebileceğiyle ilgili bilgiler veren Demir, “Birinci derecede yanıkta ne sürerseniz sürün bir şey yapmaz. Sadece orada çirkin bir görüntü meydana getirir ama ikinci derece yanığın enfekte olmasına sebep olabiliyor.” şeklinde uyarıda bulundu. Yanıkların tedavisinde yanlış uygulamalar arasında yoğurt, salça ve diş macunu gibi maddeler olduğunu belirten Demir, “Kimyasal madde olduğu için diş macunu benzeri şeyler zarar da verebilir, yanığı derinleştirebilir. Doğru olan evde herhangi bir nemlendirici krem ya da antibiyotikli yara merhemlerini kullanmaktır,” dedi.