Alper Kınar, Fenerbahçe’nin Teknik Tercihlerini Eleştirdi

ALPER KINAR’DAN FENERBAHÇE YORUMLARI

Spor yazarı Alper Kınar, transfer ve teknik direktör konularında değerlendirmelerde bulundu. “Jose Mourinho, başarısız bir teknik direktör olarak Fenerbahçe tarihinde yerini aldı” diyen Kınar, sarı-lacivertli ekibin yerli bir teknik direktöre yönelmesi gerektiğini vurguladı. Kınar, Fenerbahçe’nin Domenico Tedesco tercihine de eleştirilerde bulundu ve “Domenico Tedesco, Fenerbahçe’nin kimyasına uygun bir hoca değil” ifadesini kullandı. Tedesco’nun kısa vadede Fenerbahçe’yi şampiyonluğa taşımasının mümkün olmadığını belirten Kınar, “Fenerbahçe’nin şampiyonluk hedefi için daha farklı bir teknik yapıya ihtiyacı var” dedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER GÜNDEMİ

Alper Kınar, Beşiktaş ve transfer gündemi üzerinde de durdu. Cengiz Ünder hamlesini değerlendiren Kınar, “Cengiz Ünder, Beşiktaş’ta her şey tamamlandıktan sonra alınabilecek bir isimdi” dedi. Siyah-beyazlıların bu transferden maksimum verim alması için oyuncunun mental durumuna önem vermesi gerektiğini belirten Kınar, “Beşiktaş, Cengiz Ünder’den faydalanmak istiyorsa mentalini rahatlatmalı” ifadelerini kullandı. Ayrıca, uygun rakamlı transferlerin Türk kulüpleri için avantaj sağladığını dile getiren Kınar, “Uygun rakamlı transfer Türk takımları için her zaman iyidir” açıklamasında bulundu.

KADRO YAPILANMASI VE TRANSFERLER

Gökhan Sazdağ ve Taylan Bulut transferlerine de dikkat çeken Kınar, kadro yapılanmasında planlamanın daha net olması gerektiğini belirtti. Victor Osimhen hakkında da konuşan Kınar, “Osimhen’in Türkiye’ye dönme isteği sakatlık gündemini etkileyebilir” değerlendirmesini yaptı. Türkiye futbolunda artan transfer hareketliliği üzerinde durarak, kulüplerin stratejik planlamalarını gözden geçirmelerinin önemine dikkat çekti.