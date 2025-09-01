Alper Kınar, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı değerlendirdi

ALPER KINAR’DAN FENERBAHÇE DEĞERLENDİRMESİ

Spor yazarı Alper Kınar, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında gerçekleşen maçları değerlendirdi. Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği karşısında rahat bir galibiyet elde ettiğini ifade eden Kınar, “Fenerbahçe-Gençlerbirliği karşılaşması çok rahat bir karşılaşmaydı” sözleriyle sarı-lacivertli ekibin performansına vurgu yaptı. Fenerbahçe’nin sahadaki oyun disiplinine dikkat çeken Kınar, “Fenerbahçe’de saha içerisinde daha organize bir takım gördük” şeklinde konuştu. Gençlerbirliği’nin mücadele konusundaki eksikliklerine de değinen Kınar, “Gençlerbirliği, Fenerbahçe ile eş değer de değil” dedi. Savunma düzeninin kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Kınar, “Fenerbahçe’nin karşısında kuvvetli bir rakip olmadığı için Fenerbahçe’ye dörtlü kombinasyon iyi geldi” sözleriyle bu sistemin işlevselliğine dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ’IN ZORLANAN PERFORMANSI

Alper Kınar, Beşiktaş’ın performansını da gözden geçirdi. Sergen Yalçın yönetimindeki takımın Alanyaspor karşısında zorlu bir mücadele sergilediğini belirten Kınar, “Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşması Sergen Yalçın için de kolay değildi” dedi. Beşiktaş’ın kadro kalitesine dair yorumda bulunan Kınar, “Rafa Silva dışında bu kadro Beşiktaş için yeterli değil” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu hafta oynanacak Başakşehir maçının Beşiktaş için önemli bir sınav olacağını kaydeden Kınar, “Beşiktaş, Başakşehir karşısında bu hafta çok zorlu bir mücadeleye çıkacak” diye belirtti. Teknik kararları eleştiren Kınar, “Sergen Yalçın’ın, Kartal Yılmaz ile başlaması çok yanlış bir karardı” şeklinde ifade etti. Ndidi transferini de gündeme getiren Kınar, “Şu anda Ndidi Beşiktaş’a bir katkı sağlamıyor” dedi.