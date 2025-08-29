Alper Kınar, Fenerbahçe’yi değerlendirdi

FENERBAHÇE’DE MOURINHO’NUN ETKİSİ

Spor yazarı Alper Kınar, Fenerbahçe’deki güncel gelişmeleri ele alırken teknik direktör Jose Mourinho’nun performansına dikkat çekti. “Jose Mourinho, geldiği günden itibaren Fenerbahçe’de olumlu işlere imza atmayan bir hoca portresi çizdi” diyen Kınar, teknik adamın yapmış olduğu açıklamaların futbol kamuoyunda olumsuz karşılandığını vurguladı. “Türk futbol kamuoyu Jose Mourinho’nun bu tuhaf açıklamalarını hiç hoş karşılamadı” ifadesiyle bu durumu özetledi.

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ

Fenerbahçe’nin yeniden yapılanma sürecinin kritik adımlar atması gerektiğine vurgu yapan Kınar, “İsmail Kartal hamlesinin Fenerbahçe’de doğru olacağını düşünüyorum” dedi. Kartal’ın oyun bilgisine dikkat çekerken, “İsmail Kartal, oyunu okuyabilen istikrarlı bir isim ve bundan daha kötü bir oyun ve çizelge çizmez” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca Fenerbahçe’nin büyük krizleri aşabilme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

BEŞİKTAŞ’TA SÜREÇ VE TRANSFERLER

Alper Kınar, Beşiktaş’taki gelişmeleri de değerlendirdi ve Sergen Yalçın’ın takımın başında olması beklentisini dile getirdi. “Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ta bugün takımla antrenmana çıkacağı duyumunu aldım” diyen Kınar, bu sürecin önceden belli olduğunu kaydetti. “Sergen Yalçın’ın geleceği Çarşamba’dan belliydi” ifadesiyle durumun netleştiğini dile getirdi. Beşiktaş’taki transfer politikalarını eleştiren Kınar, “Beşiktaş’ın takım kimyasına uygun transferler yapılmadı” şeklinde konuştu. Ayrıca, kanat transferindeki gecikmenin, Sergen Yalçın’ın istediği oyuncunun kadroya katma arzusundan kaynaklandığını belirtti. Siyah-beyazlıların takımın yeniden yapılanması için yönetimin acil adımlar atması gerektiğini ifade etti.