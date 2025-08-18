Alper Rende, İzmit’te Doğdu

ALPER RENDE’NİN GÜNDEMDE OLAN HAYATI

Son dönemlerde Alper Rende, hem kişisel yaşamındaki değişikliklerle hem de kariyerindeki gelişmelerle sıkça anılan isimlerden biri oldu. Sosyal medyada ve çeşitli haber platformlarında geniş bir yer bulan Rende, takipçileri ve hayranları tarafından hayatı hakkında merak edilen detaylarla ilgili yakından takip ediliyor.

ALPER RENDE KİMDİR?

Alper Rende, 16 Ekim 1995 tarihinde Kocaeli ilinin İzmit ilçesinde dünyaya gelen bir Türk oyuncu, YouTuber ve sunucudur. Eğlence odaklı içerikleri sayesinde geniş bir izleyici kitlesi yakalamış olan Rende, Beykent Üniversitesi Yazılım Bölümü’nden mezun olmuştur. Sosyal medya kariyerine 2013 yılında Vine uygulamasında ailesi, arkadaşları ve sevgilisiyle çektiği videolarla başlamıştır.

Rende, sinema kariyerine 2016 yılında “Türk Lokumu” filmiyle adım atarak daha sonraki yıllarda “Oha Diyorum” ve “Çılgın Kolej” gibi projelerde yer almıştır. 2019 yılında “Enes Batur Gerçek Kahraman” ve “Sar Başa” gibi yapımlarda da rol alarak oyunculuk kariyerine devam etmiştir. 2025 yılı itibarıyla 29 yaşında olan Alper Rende, sosyal medya ve ekranlardaki aktif çalışmalarıyla genç kuşağın öne çıkan isimlerinden biri oluyor.

İZMİT’E OLAN BAĞLIĞI

İzmit doğumlu olması dolayısıyla memleketine olan bağlılığını her fırsatta dile getiren Rende, kariyerinde başardıklarıyla dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarında İzmit’i sıkça anarak bu bağlılığını gösteriyor. Takipçileri, Rende’nin bu duyarlılığını takdirle karşılıyor.

YENİ EVLİLİK HABERİ

Alper Rende, Betül Çakmak ile yeni bir evlilik yaşamına adım attı. Uzun süredir birlikte olan çift, ilişkilerini duyurarak mutluluklarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Sosyal medya üzerinden sık sık bir arada görüntülenen Alper Rende ve Betül Çakmak, yeni hayatlarının başlangıcını samimi paylaşımlarla kutluyor. Hayranları, genç çiftin mutluluğunu destekleyerek bu mutluluğa katkıda bulunuyor.