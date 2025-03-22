Alper Tüydeş Uluslararası Fotoğraf Yarışmasında Birinci Oldu

UYDUĞU YARIŞMA VE KATILIM

İspanya’da bu yıl 34’üncüsü düzenlenen ‘Uluslararası Leylek Konulu Fotoğraf Yarışması’nda, doğa gözlemcisi Alper Tüydeş, ‘Yaren Leylek’ adlı fotoğrafıyla birincilik ödülünü kazandı. Her yıl İspanya’nın Malpartida kasabasında gerçekleştirilen bu yarışmaya, bu yıl beşinci kez katılan Alper Tüydeş, Adem Yılmaz ve Yaren Leylek’in kayık üzerindeki anını yansıtan fotoğrafıyla jüri önüne çıktı. Yarışmaya toplamda 152 eser katıldı ve Tüydeş’in eseri finale kalarak tüm jüri üyelerinden en yüksek puanı alarak birinci seçildi.

ÖDÜL AÇIKLAMALARI VE YERİ

Daha önceki katılımlarında üç kez sergilenmeye hak kazandığını, ancak bu yıl ilk kez birincilik ödülünü alma mutluluğu yaşadığını dile getiren Tüydeş, “Yarışma, her yıl İspanya’nın Malpartida kasabasında düzenleniyor ve Avrupa’nın köklü, prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Fotoğrafımın birincilik ödülüne layık görülmesi büyük bir gurur. Organizasyon komitesi beni, 5 Nisan’da gerçekleştirilecek ödül törenine davet etti. Eğer müsait olursam bizzat katılmayı düşünüyorum” dedi.

GURUR VEREN TEMSİL

Birincilik haberinin İspanyol basınında ve uluslararası medyada da yer aldığını belirten Alper Tüydeş, “Bir Bursalı olarak hem ülkemi hem de yaşadığım şehri böyle anlamlı bir hikayeyle temsil etmek benim için çok değerli. Bu yoğun gündemde insanlara bir nefes aldırmak ve doğanın güzelliklerine dikkat çekmek beni mutlu ediyor. Ülkem adına gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.