Alper Yılmaz TBF Sportif Direktör Oldu

SPORTİF DİREKTÖR ATAMASI

TBF’den gelen bilgilere göre, tüm liglerin ve milli takımların sportif yönetimini üstlenecek sportif direktörlük görevine Alper Yılmaz getirildi. Alper Yılmaz, Anadolu Efes Kulübü’ndeki 15 yıllık yöneticilik tecrübesi ve milli sporculuk geçmişiyle Türk basketbolunda önemli bir figür olarak öne çıkıyor.

BAŞARILI KARIYERİ

Basketbol kariyerine 11 yaşında başlayan Yılmaz, Türk Telekom, TOFAŞ ve Anadolu Efes gibi önde gelen kulüplerde aktif rol aldı. Bu süreçte 6 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca, 2001 yılında Avrupa Ligi Dörtlü Final’inde üçüncü olan takımda da yer aldı.

ANADOLU EFES’TEN YENİ GÖREV

Yılmaz, 2009 yılında Anadolu Efes’e Sportif Hizmetler Müdürü olarak katıldı ve 2015 yılından itibaren genel direktör olarak görev yapmaya başladı. Yönetimindeki süreçte, üçer Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonu olan Yılmaz, 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası da kazandı. 2021 ve 2022 yıllarında üst üste THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşdı. Avrupa Ligi tarafından 2021 ve 2022’de “Yılın Yöneticisi” seçilen Yılmaz, 2019 Dörtlü Final’inde ikincilik elde etti.