Alperen Cihan Çetinkaya Dünya Turu’nda

DÜNYA TURUNA ÇIKTI

Kariyerindeki başarılarıyla dikkat çeken Alperen Cihan Çetinkaya, geçtiğimiz aylarda cezaevinde vefat eden uluslararası uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya ile olan bağlantısıyla da gündeme geliyor. Ünlü avukatın, Urfi Çetinkaya’yı cezaevinde sıkça ziyaret ettiği biliniyor. Çetinkaya’nın bu ağır kaybı sindirmek ve iş yoğunluğundan biraz uzaklaşmak için dünya turuna çıktığı belirtiliyor.

AVRUPA’DAN BAŞLIYOR

Dünya turuna Avrupa’dan başlamayı tercih eden Çetinkaya, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle seyahatini paylaşıyor. İlk durakları arasında İsviçre, Viyana, İspanya, Dubai ve Tayland yer alıyor. Paylaştığı videolarında yanında yoğun bir koruma ekibi olduğu dikkat çekiyor. Alperen Cihan Çetinkaya’nın Avrupa’nın ardından Asya, Amerika ve Afrika kıtalarına seyahat etmeyi de planladığı aktarılıyor.

Gittiği ülkelerde hukuk sistemlerini de inceleyen Alperen Cihan Çetinkaya, hem hukuk alanında hem de yer altı dünyasında adını daha fazla duyuracağa benziyor. Seyahati süresince ziyaret ettiği ülkelerle ilgili detaylı notlar paylaşan ve kültürel gözlemlerini aktaran Çetinkaya’nın, dünya turu boyunca ilham verici anılarını sevenleriyle paylaşmaya devam etmesi bekleniyor. Seyahatin detayları ve yeni rotaları dikkatle takip ediliyor!