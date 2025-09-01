Alperen Coşar Bahçesinde Ölü Bulundu

ANTALYA’DAKİ OLAY

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Beşiktaş Spor Okulunda futbol antrenörü olarak çalışan Alperen Coşar (43), evinin bahçesinde ölü olarak bulundu. Sabah saatlerinde Sarılar Mahallesi’nde komşuları, Coşar’ın yerde hareketsiz yattığını fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

OTOPSİ İŞLEMLERİ

Sağlık ekipleri, Coşar’ın hayatını kaybettiğini belirledikten sonra cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Yapılan incelemeler sonucunda, Coşar’ın evde anahtarını unuttuğu ve güneş enerjisi demirlerine bağlı su hortumu ile 3 katlı apartmanın çatısından kendi dairesinin balkonuna inmeye çalıştığı esnada hortumun kopması sonucu düştüğü düşünülüyor.