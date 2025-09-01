Alperen Coşar, Düşerek Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEĞİ

Manavgat’ta bir spor okulunun antrenörü olan Alperen Coşar, dün akşam saatlerinde ailesini Konya’ya bıraktıktan sonra Sarılar Mahallesi’ndeki evine döndü. İki katlı binanın üst katındaki dairesine girdikten bir süre sonra dışarı çıkma ihtiyacı hissetti. Bu sırada anahtarı içeride unuttuğunu fark eden Coşar, çatıdaki güneş enerji sisteminin demirine bağlı hortumla evine girmeye çalıştı.

KAZA GELİŞİMİ

Hortumun kopması ile Alperen Coşar, metrelerce yükseklikten beton zemine düştü ve yerde hareketsiz kaldı. Sabah saatlerinde komşular, durumu fark ederek jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

SAĞLIK GÖREVLİLERİNİN MÜDAHALESİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alperen Coşar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Coşar’ın cenazesi, ardından morga kaldırıldı. Jandarma, bu olayla ilgili geniş bir inceleme başlattı.