Alperen Coşar’ın Cenazesi Alındı

ANTALYA’DA ÜZÜCÜ BİR OLAY

Antalya’da, unutulan anahtar nedeniyle çatıdan sarkıttığı hortumla ikametine girmeye çalışırken, hortumun kopması sonucu düşerek hayatını kaybeden Alperen Coşar’ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi’nde, apartmanına döndüğü gece saatlerinde, evindeki anahtarı unuttuğunu fark eden 43 yaşındaki Coşar, geç olduğu için çatıya çıkmaya karar verdi.

Coşar, apartmanın çatısındaki bir güneş enerjisi paneline sulama hortumunu bağladı ve 3. kattaki evinin balkonuna doğru inmek istedi. Ancak hortum, ağırlığı kaldıramayarak koptu ve Coşar, beton zemine düştü. Sabah saatlerinde, komşuların durumu fark etmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan kontrollerde Alperen Coşar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

MANAVGAT’TA TOPRAĞA VERİLECEK

Alperen Coşar’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Burada, otopsi ve savcılık işlemleri tamamlandıktan sonra cenazesi, ailesi tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Manavgat’a götürüldü. Coşar’ın uzun süredir Manavgat Beşiktaş Futbol Okulu işletmeciliği ve 2. Amatör Kümedeki Manavgat Hisar Gençlik ve Spor’un teknik direktörlük görevini üstlendiği öğrenildi.