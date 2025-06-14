Alperen Dağgül, Çöpü Attı. Tablet Hediye Edildi

ALPEREN DAĞGÜL’ÜN DUYARLI DAVRANIŞI

Düzce’de yer alan Güzelbahçe Mahallesi’ndeki Bilgi Ortaokulu’nda 5’inci sınıf öğrencisi Alperen Dağgül, okul koridorunda arkadaşları ile oynarken yerdeki çöpü fark etti. Alperen, bu çöpü alarak pencerenin yanındaki çöp kutusuna attı. Duyarlı öğrencinin bu anları, okulun içindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Okul müdürü Taner Yel, bu görüntüleri inceledikten sonra Dağgül’ün örnek davranışını gördü ve ona bir tablet hediye etti.

DOGAYI TEMİZ TUTMAK BİR GÖREV

Alperen Dağgül, doğayı her zaman temiz tuttuğunu belirterek, “Arkadaşım kantine gidecekti, ben ‘burada oturup seni bekleyeyim’ dedim ve yerdeki çöpü gördüm. ‘Bu çöp burada kalmaz’ dedim, aldım ve çöp kutusuna attım. Ben normal hayatta da çöpleri yerde bırakmayan bir insanım. Doğayı sürekli temiz tutarım. Tablet çok güzel bir hediye oldu benim için” dedi.

Okul müdürü Taner Yel, Alperen’in davranışının kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek, “Videoları incelediğimizde, Alperen Dağgül’ün yerdeki çöpü kendi isteği ile alıp çöpe attığını fark ettik. Bu davranış dikkatimizi çekti ve bizleri çok mutlu etti. Öğrencimizi bu hareketinden dolayı ödüllendirmek istedik ve kendisine, tören alanında diğer öğrencilerin görebileceği bir şekilde tablet verdik. Eğitim ve sosyal bilincin bu şekilde gelişiyor olması, bizleri sevindiriyor. Okulumuzda Alperen gibi birçok öğrenci mevcut. Bu bilinçli öğrencilerin sayısının artması biz eğitimciler açısından çok önemli. Bu bilinci çocuklarımıza aşılayan ailelere ve öğretmenlere teşekkür ediyorum” dedi.