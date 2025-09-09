Alperen, EuroBasket Tarihine Geçti

Spor

YARI FİNALE YÜKSELME BAŞARISI

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaştı ve maçı 91-77 kazanarak yarı finale yükseldi. Bu önemli karşılaşmada milli oyuncu Alperen Şengün, 19 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle triple-double başarısı gösterdi.

EUROBASKET TARİHİNDE BİR İLK

Alperen, gösterdiği bu performans sayesinde EuroBasket tarihine adını yazdırdı. 23 yaşındaki oyuncu, EuroBasket tarihinde triple-double yapan en genç isim olarak kayıtlara geçti ve bu alanda organizasyonda triple-double yapan 5. oyuncu oldu. Daha önce ise Toni Kukoc, Andrei Mandache, Mateusz Ponitka ve Luka Doncic, bu başarıyı gösteren isimler arasında bulunuyor.

