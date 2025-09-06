Alperen Şengün, EuroBasket 2025’te etkileyici

ALPEREN ŞENGÜN’ÜN BAŞARILI PERFORMANSI

NBA’in Houston Rockets takımında mücadele eden Alperen Şengün, Türk milli takımıyla EuroBasket 2025’te sergilediği etkileyici performansla dikkat çekiyor. 12 Dev Adam’ın A Grubu’nu beşte beş yapmasının önemli isimlerinden olan Şengün, bu karşılaşmalarda 21,6 sayı, 9,6 ribaund ve 6,8 asist ortalamasıyla oynadı. Özellikle, Türkiye’nin grup aşamasını lider bitirmesini sağlayan en kritik maç olan Sırbistan’a karşı gösterdiği 28 sayılık performans, basketbol otoritelerinin beğenisini kazandı.

İLHAM VERİCİ BİR YOLCULUK

23 yaşındaki Şengün, sporda tesadüf sayılabilecek bir başlangıç ile yükselerek ABD’nin basketbol arenasında en iyiler arasında yer alıyor. Rap müziği sanatçısı Ezhel’in Alpi şarkısında da bahsedilen Şengün, bu sezon geçtiğimiz yıldan sonra 2007’de All Star’a seçilen Mehmet Okur’un ardından bu başarıyı elde eden ikinci Türk basketbolcu oldu. 25 Temmuz 2002’de Giresun’da dünyaya gelen Alperen’in basketboldaki hikayesi oldukça ilham verici. Baba Kemal Şengün, çocuklarını spora yönlendirmek adına ilk adımı büyük oğlu Alican için atmıştı ancak Alican’ın yaşı nedeniyle basketbol antrenörü olumsuz görüş bildirmiş. Bunun üzerine, 8 yaşındaki Alperen’i yönlendirmiş.

BAŞARILI GENÇLİK YILLARI

Alperen, basketbola ilgisi ve azmiyle hızlı bir gelişim göstererek 12 yaşında Banvit’e transfer oldu. Yıllar sonra NTV Spor’a açıklama yapan antrenörü Salim Tatlı, “Onun basketbolcu olması için tüm aklımı kullanmaya çalıştım ve duygusal davranmadım” diyor. 16 yaşında Banvit’in profesyonel oyuncusu olan Şengün, 2018-19 sezonunu 10,8 sayı, 6,8 ribaund ve 1,2 asist ortalamasıyla tamamladı. Basketbol Gelişim Ligi’nde yaptığı performans ile 2019’da ligin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Bu başarı, ona İstanbul’daki kapıları açtı. 2020-21 sezonunda Beşiktaş’ın teklifi üzerine gitti ancak Süper Lig macerası sadece bir yıl sürdü. Böylece 2021 NBA Seçmeleri’nde Oklahoma City Thunder tarafından seçildi, fakat Houston Rockets’a takas edildi.

NBA’DEKİ YÜKSELİŞİ

İlk sezonunda gösterdiği başarılardan sonra 2022-23 sezonunu 14,8 sayı ve 9 ribaund ile tamamladı. 2023-24 sezonunun başında ise 21,1 sayı, 9,3 ribaund ve 5 asist ortalamasıyla etkileyici bir performans gösterdi. 2021 yılında NBA’de ilk kez forma giyen Şengün, çaylaklık dönemini başarıyla geçirdikten sonra 2022 NBA All-Star Çaylaklar Maçı’na seçildi. 2024-25 sezonuna hızlı bir başlangıç yapan Şengün, All-Star seçildiği 31 Ocak tarihine dek öne çıkan bir grafik sergiledi.

GELECEK PROJEKSİYONU

Spor yazarı İnan Özdemir, Alperen’in kariyer yolculuğunun ilginç ve büyüleyici olduğunu belirtiyor. Özdemir, “Önce alçak posttaki kıvraklığıyla dikkatleri çekti, arkasından yumuşak elleri ve pas yeteneğiyle klasik bir uzundan fazlası olduğunu gösterdi” diyor. Diğer yandan, basketbol yorumcusu Kaan Kural, Alperen’in “klasik basketbolu, modernle bir araya getirmesi” yönündeki yeteneğine vurgu yapıyor.

Alperen’in EuroBasket 2025’teki gösterimi, onun kariyeri için önemli bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor. İnan Özdemir, Türkiye’deki basketbol altyapısının ihtiyaç duyduğu değişikliklere dikkat çekiyor. Özdemir, Şengün’ün Türk basketbolu için bir örnek olduğunu belirtiyor ve bunun yanında basketbol sisteminin radikal bir değişime ihtiyacı olduğunu vurguluyor: “Eğer EuroBasket, Dünya Kupası, Olimpiyat Oyunları hayalleri kuracaksak gerçeklere gözümüzü kapatamayız.”