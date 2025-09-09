Alperen Şengün, EuroBasket’te Tarihe Geçti

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ÖNEMLİ GALİBİYET

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın çeyrek finalinde Polonya karşısında 91-77’lik bir skorla galip gelerek yarı finale adını yazdırdı. Maçta dikkat çeken bir diğer isim, milli basketbolcu Alperen Şengün oldu. Alperen, karşılaşmada 19 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle triple-double yaparak büyük bir başarıya imza attı.

ALPEREN’İN TARİHİ BAŞARISI

Alperen, bu etkileyici performansıyla EuroBasket tarihine geçti. Sadece 23 yaşında olan basketbolcu, EuroBasket tarihinde triple-double yapan en genç oyuncu unvanını aldı ve bu organizasyon tarihinde bu başarıyı elde eden 5. isim olmayı başardı. Daha önce EuroBasket tarihinde bu başarıyı elde eden oyuncular arasında Toni Kukoc, Andrei Mandache, Mateusz Ponitka ve Luka Doncic yer alıyor.