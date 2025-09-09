Alperen Şengün, EuroBasket’te Tarihe Geçti

ALPEREN ŞENGÜN’ÜN TARİHİ PERFORMANSI

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Polonya ile oynanan EuroBasket 2025 çeyrek finalinde gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekti. 19 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle triple-double yapan Alperen, bu başarısıyla EuroBasket tarihindeki en genç oyuncu unvanını elde etti. Aynı zamanda organizasyon tarihinde triple-double yapan beşinci isim olma başarısını gösterdi.

TÜRKİYE’NİN YARI FİNALE YÜKSELİŞİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Polonya’yı 91-77’lik bir skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi. Karşılaşmada Alperen Şengün’ün gösterdiği performans, takımın galibiyetindeki temel etkenlerden biri oldu. 23 yaşındaki basketbolcunun bu başarıları, EuroBasket tarihindeki daha önceki triple-double yapan isimlerle birlikte anılmasını sağladı. Önceki triple-double yapan oyuncular arasında Toni Kukoc, Andrei Mandache, Mateusz Ponitka ve Luka Doncic gibi ünlü isimler bulunuyor.