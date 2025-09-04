Alperen Şengün, genç NBA Yıldızı

ALPEREN ŞENGÜN’ÜN KİMLİĞİ VE YAŞI

Alperen Şengün, basketbolseverlerin araştırdığı önemli bir isim. 25 Temmuz 2002 tarihinde Giresun’da doğan genç sporcu, profesyonel kariyerine hızlı bir giriş yaparak etkileyici bir gelişim göstermeyi başardı. Henüz 22 yaşında olan Alperen, kariyerinin başında olmasına rağmen NBA’deki performansıyla ilgi odağı haline geldi.

KARİYERİ VE BAŞARILARI

Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla gösterdiği üstün performansla birlikte birçok rekor kırmayı başardı. Genç oyuncu, parkede sergilediği yaratıcı pas becerisi, fiziksel gücü ve yüksek oyun zekâsıyla dikkat çekiyor. Türkiye’den NBA’e uzanan bu yolculukta, disiplinli bir çalışma sergileyerek kendini sürekli geliştiren Şengün, milli takım düzeyinde de önemli başarılara imza attı. NBA All-Star unvanını kazanmasının yanı sıra, birçok basketbol otoritesi tarafından geleceğin en değerli uzun oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

GENÇ YAŞTAKİ GELİŞİMİ

Basketbol kariyerine 13 yaşında Bandırma BK altyapısında başlayan Alperen Şengün, kısa sürede profesyonel arenada yükseldi. Oyununu her sezonda bir adım ileri taşıyan genç pivot, istatistikleriyle birçok NBA efsanesiyle kıyaslanmaya başladı. Gelişimi ve potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda, önümüzdeki yıllarda NBA’in en etkili uzun oyuncularından biri olması bekleniyor.

KİŞİSEL HAYATI

Alperen Şengün’ün evli olmadığı bilinmektedir. Medya haberlerine ve resmi kaynaklara göre, başarılı basketbolcu şu anda bekar ve herhangi bir evlilik ya da nişan durumuyla gündemde yer almıyor.