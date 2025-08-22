Haberler

Alperen Şengün, Madalya Alacağımıza Eminiz

MİLLİ TAKIMIN HEDEFİ MADALYA

Milli basketbolcu Alperen Şengün, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda iddialı olduklarını dile getirerek, “Elimizden geleni yapacağız. Günün sonunda eminim madalya ile ülkemize döneriz” açıklamasını yaptı. A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirdiği medya gününde, NBA ekiplerinden Houston Rockets’ta oynayan Alperen Şengün basın mensupları ile buluştu.

Şengün, takımın birlikteliği ile ilgili, “Takımın kimyası çok iyi. Güzel geçiyor. Hazırız. Hazır bir şekilde Avrupa Şampiyonası’na gideceğiz.” diye konuştu. Sırbistan’ın turnuvanın en güçlü takımlarından birisi olduğunu ve Letonya’nın ev sahibi olmasının zorluklar yaratacağını belirten Alperen, “Kolay bir gruba gitmiyoruz. Biz de kendimize güveniyoruz. Savaşmaya gidiyoruz. Madalya için gidiyoruz.” ifadelerini kullandı ve takım olarak hedeflerine ulaşacaklarına inandığını vurguladı.

Kocaeli Kadın Basketbol Kadrosu Yenilendi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yeni katılan Danilos Pizza, sahip değişikliği yaşadı. Bu gelişme, ligin dinamiklerini etkilemesi bekleniyor.
Mudurnu’da Elektrik Telleri Yangın Çıkardı

Mudurnu'da kopan elektrik tellerinin neden olduğu yangın, mezbahane yakınındaki otluk alanda çıktı fakat yangın, çevredeki evlere ulaşmadan kontrol altına alındı. İtfaiye ve yerel halk müdahale etti.

