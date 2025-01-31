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Spor

Alperen Şengün, NBA All-Star Yedek Kadrosunda

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ALPEREN ŞENGÜN TARİHİ BİR BAŞARI ELDE ETTİ

NBA’deki milli yıldız Alperen Şengün, Türk basketbolu için tarihi bir gurur yaşattı. Şengün, All-Star’ın açıklanan yedekleri arasında yer almayı başardı. Bu durum, Türk basketbol tarihindeki önemli bir anı simgeliyor.

SEZON ORTALAMALARI GÖZ DOLDURUYOR

Houston Rockets’ın bu sezonki büyük başarısında önemli pay sahibi olan Alperen Şengün; şimdiye dek 19.1 sayı, 10.4 ribaunt ve 5 asist ortalamalarını yakalıyor. Bu performans, hem Şengün’ün hem de takımının başarısını gözler önüne seriyor.

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