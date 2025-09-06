Alperen Şengün, NBA’de Ön Planda

ALPEREN ŞENGÜN’ÜN EUROBASKET PERFORMANSI

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Türk milli takımının EuroBasket 2025’teki etkileyici performansıyla dikkat çekiyor. 12 Dev Adam’ın A Grubu’nda beşte beş yapmasına önemli katkılar sağlayan Şengün, maçlarda ortalama 21,6 sayı, 9,6 ribaund ve 6,8 asistle öne çıkıyor. Özellikle Sırbistan karşısındaki önemli karşılaşmada 28 sayıyla dikkat çeken oyuncu, basketbol otoritelerinden övgüler alıyor. 23 yaşındaki Alperen’in basketbol kariyeri, bugün NBA’de en iyi oyuncular arasında yer almasını sağlayan bir gelişme öyküsü olarak kabul ediliyor.

BASKETBOL SERÜVENİ

2002 yılında Giresun’da doğan Şengün, spor hayatına başlama aşamasında babası Kemal Şengün’ün yönlendirici etkisiyle basketbola yöneldi. İlk önce büyük oğlu Alican için spor yapma hevesini dile getiren baba, onu basketbola yönlendirmek isterken, 8 yaşındaki Alperen’in yeteneklerini de fark ederek onu voren belirtiyor. Bunun sonucunda Alperen, 12 yaşında Banvit’e transfer olup Bandırma’ya taşınıyor. 16 yaşında Banvit ile profesyonel kariyerine adım atan Şengün, 2018-19 sezonunu 10,8 sayı, 6,8 ribaund ve 1,2 asistle tamamlıyor. 2019 yılında Basketbol Gelişim Ligi’nin en değerli oyuncusu seçilmesi, onu İstanbul’da yeni fırsatlara yönlendiriyor.

NBA YOLCULUĞU

2020-21 sezonunda Beşiktaş’tan gelen teklifi kabul etmesine rağmen Süper Lig kariyeri yalnızca bir sezon sürüyor. Parlak oyunuyla 2021 NBA Seçmeleri’nde Oklahoma City Thunder tarafından dikkat çekiyor, ardından Houston Rockets’a takas ediliyor. İlk sezonunda dikkatları üzerine çeken Şengün, 2022-23 sezonunu 14,8 sayı ve 9 ribaundla tamamlarken, 2023-24 sezonunda ise 21,1 sayı, 9,3 ribaund ve 5 asistle başarılarını sürdürüyor. 2022 yılında NBA All-Star Çaylaklar Maçı’na seçilen Alperen, 2024-25 sezonuna da etkileyici bir başlangıç yapıyor.

GELECEĞİ VE ÖVGÜLER

Socrates Dergi’den spor yazarı İnan Özdemir, Alperen’in gelişimini “Önce alçak posttaki kıvraklığıyla dikkat çekti, arkasından yumuşak elleri ve pas yeteneğiyle klasik bir uzundan fazlası olduğunu gösterdi.” sözleriyle anlatıyor. Basketbol yorumcusu Kaan Kural, onu “klasik basketbolu, modernle bir araya getiren” bir oyuncu olarak övüyor. Şengün’ün Avrupa basketbolu ile NBA arasında köprü kurma noktasındaki rolüne dikkat çekiliyor.

KARİYERİNİN ÖNEMİ

İnan Özdemir, Alperen’in EuroBasket 2025’teki performansının önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguluyor. Irmak Kazuk, Türk milli takımında bulunan liderlik dinamiklerinin Alperen ile değiştiğini belirtirken, onun takım arkadaşlarına oyunlarını kolaylaştırmasıyla birlikte kendisinin de başarılı olması gerektiğini ifade ediyor. Şengün’ün Sırbistan karşısındaki performansı sonrası “Daddy Şengün” lakabı takılıyor ve bu durum onun gelişiminin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

ALTYAPI SORUNLARI VE GELECEK VİZYONU

Özdemir, Türk basketbolunun altyapı sisteminin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Alperen’in spor dünyasına böyle bir başarıyla girmesinin, yeni nesil genç basketbolculara bir örnek oluşturduğunu belirtiyor. Özdemir, “Basketbol sistemimizin tepeden tırnağa değişmesi gerekiyor.” diyerek Türk basketbolunu yeni bir atılıma teşvik ediyor. Bu bağlamda, gelecekte Alperen’in etrafında şekillenen modern bir basketbol anlayışının Türkiye’ye kazandırılmasını umuyor.