Alperen Şengün Sezonun İkinci ‘Double-Double’ını Yaptı

NBA’DE DEVAM EDEN 10 MAÇ

NBA’e 10 maçla devam edildi. Rockets’ın Grizzlies’i ağırladığı karşılaşmada Alperen, yaklaşık 32 dakika süre aldı ve 16 sayı, 15 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalma ile sezonun ikinci maçında “double-double” performans sergiliyor. Rockets, bu maçla birlikte ilk galibiyetini alırken, Jalen Green 22 sayı, 6 ribaunt, Dillon Brooks 18 sayı, 4 ribaunt ve Jabari Smith Jr. ise 14 sayı, 16 ribaunt üretip katkıda bulundu.

GRIZZLIES’TE MORANT ETKİSİ

Grizzlies’te ise Ja Morant’in 24 ve Desmond Bane’in 17 sayısı mağlubiyeti önleyemiyor. Bu sonuç, Rockets için önemli bir adım olurken, Grizzlies ise büyük bir kayıp yaşamış oluyor.