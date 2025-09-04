Alperen Şengün, Türkiye’yi zafere taşıdı

EUROBASKET 2025’TE KAZANAN: A MİLLİ TAKIM

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu son maçında Sırbistan’ı 95-90 yenerek grup aşamasını namağlup lider olarak tamamladı. Bu maç, spor camiasında ve medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle Alperen Şengün ile Nikola Jokic arasındaki rekabetin ön plana çıktığı karşılaşmanın sonucuyla, Türkiye’nin son 16 turundaki rakibi İsveç oldu. Maçın sonucuyla birlikte, her iki ülke de A Grubu’nda 1’inci ve 2’nci sırayı elde ettiğinden, final veya üçüncülük maçına kadar eşleşmeyecek. Ayrıca, bu karşılaşma iki NBA yıldızı Alperen Şengün ve Nikola Jokic’in milli takım düzeyindeki mücadelesi olarak da basketbol tarihine geçiş yaptı.

ALPEREN ŞENGÜN PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Sırbistan Milli Takımı’nın yıldız oyuncusu Nikola Jokic, maç boyunca 16 şut kullanarak bunların 10’unu sayıya dönüştürdü ve karşılaşmayı 22 sayı, 9 ribaund, 4 asist, 3 top çalma, 1 blok ile tamamlayarak 31 verimlilik puanı elde etti. Ancak Alperen Şengün, sergilediği performansıyla maçın oyuncusu ödülünü aldı. Kullandığı 17 şuttan 10’unu sayıya çeviren Alperen, maçı 28 sayı, 13 ribaund, 8 asist ve 37 verimlilik puanı ile tamamladı. 2025 NBA All-Star’ına seçilen ve Charles Barkley ile takım arkadaşı olan iki oyuncunun EuroBasket 2025’teki rekabeti, dünyada spor gündeminde geniş bir yer kapladı.

ÇAĞLAR BOYUNCA SÜRECEK REKABET

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Alperen’in Jokic ile olan bu eşleşmesini “Çağlar Boyu Sürecek Savaş: Şengün ve Jokic” başlığıyla duyurdu. FIBA’nın açıklamasında, “Bu karşılaşma, yakın EuroBasket tarihinin en iyi eşleşmelerinden biri olarak tarihe geçecek” ifadeleri dikkat çekti. Ayrıca, “Baltık Denizi açıklarında bulunan Letonya sismik istasyonu Slitere’yi aramanın zamanı geldi. Alperen Şengün ve Nikola Jokic 40 dakika boyunca birbirlerine saldırırken dünyanın gerçekten sallanıp sallanmadığını anlamamız gerekiyor” denildi.

ŞENGÜN’E DESTEKLE ZAFER

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) resmi sayfasında ise “Şengün Türkiye’yi Sırbistan karşısında zafere taşıdı” başlıklı bir haber yayınlandı. Haberde, “İki yenilgisiz takımın zirve mücadelesinde gözler Alperen Şengün ve Nikola Jokic’teydi. Houston Rockets pivotu Şengün, Türkiye’ye 28 sayı, 13 ribaund ve 8 asistle galibiyeti getirdi” ifadelerine yer verildi. Şengün, maçın sonlarına doğru atmış olduğu iki serbest atışla Türkiye’yi 91-90 öne geçirdi. Ayrıca, Shane Larkin’in bitime 15 saniye kala aldığı faul ile iki serbest atışın sayıya dönüşmesi ve Şengün’ün bitime 10 saniye kala tekrar faul çizgisinden yaptığı atışla farkı 95-90’a çıkarması, Türkiye’nin zaferine katkı sağladı.