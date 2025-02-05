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Spor

Alperen Şengün’ün Performansı Yenilgiyi Önleyemedi

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HOUSTON ROCKETS, ALPEREN ŞENGÜN İLE İYİ PERFORMANS GÖSTERDİ

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün’ün 24 sayı ve 20 ribaunt ile “double-double” yaptığı karşılaşmada Brooklyn Nets’e 99-97 yenildi. NBA’de toplamda 7 maç gerçekleştirildi. Rockets, deplasmanda Nets’e sadece 2 sayı farkla kaybetti. Takımın oyuncusu Alperen Şengün; 24 sayı, 20 ribaunt ve 4 asist ile maçı tamamladı.

ALPEREN ŞENGÜN’ÜN BAŞARISI

Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, bu maçta gösterdiği performans ile göz doldurdu. 24 sayı, 20 ribaunt ve 4 asist ile oynayan Şengün, takımının en etkili isimlerinden biri oldu. Bu sonuçla Rockets, sezonu zorlu bir mücadele ile tamamladı.

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