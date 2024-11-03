Alperen Şengün’ün Performansı Yetersiz Kaldı

NBA’DE HEYECAN DEVAM EDİYOR

NBA normal sezonunda mücadeleler 10 farklı karşılaşma ile sürdü. Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün takımı Houston Rockets, evinde karşılaştığı Golden State Warriors ile oynadığı maçta uzatma periyodunda 127-121’lik sonuçla sahadan mağlup ayrıldı. Bu, Houston’ın sezon içerisindeki 3. mağlubiyeti oldu. Alperen, 20 dakika süre alarak 14 sayı, 10 ribaund, 4 asist ve 1 blokla performans sergiledi. Houston kadrosunda ayrıca Tari Eason 27 sayı ve 9 ribaund, Jabari Smith II ise 21 sayı ve 7 ribaund ile dikkat çekti. Golden State Warriors ise bu sezon 5. galibiyetini elde ederken, Buddy Hield 27 sayı ve 7 ribaund, Jonathan Kuminga da 23 sayı ve 6 ribaund ile öne çıktı.

CLEVELAND DURDURULAMIYOR

Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks’ı deplasmanda 114-113’lük skorla yenerek sezonun 7. galibiyetini almayı başardı. Son saniyelerde Donovan Mitchell’ın kaydettiği basketle galibiyeti elde eden Cleveland’da, Mitchell 30 sayı ve 4 asist, Sam Merrill 17 sayı ve Jarrett Allen 15 sayı ile mücadeleyi tamamladı. Milwaukee Bucks, 6. maçında 5. yenilgisini yaşadı. Bucks’lı Damian Lillard, 41 sayı ve 9 asist, Giannis Antetokounmpo ise 34 sayı, 16 ribaund ve 9 asistle oynasa da mağlubiyetin önüne geçemedi.