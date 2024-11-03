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Spor

Alperen Şengün’ün Performansı Yetersiz Kaldı

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NBA’DE HEYECAN DEVAM EDİYOR

NBA normal sezonunda mücadeleler 10 farklı karşılaşma ile sürdü. Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün takımı Houston Rockets, evinde karşılaştığı Golden State Warriors ile oynadığı maçta uzatma periyodunda 127-121’lik sonuçla sahadan mağlup ayrıldı. Bu, Houston’ın sezon içerisindeki 3. mağlubiyeti oldu. Alperen, 20 dakika süre alarak 14 sayı, 10 ribaund, 4 asist ve 1 blokla performans sergiledi. Houston kadrosunda ayrıca Tari Eason 27 sayı ve 9 ribaund, Jabari Smith II ise 21 sayı ve 7 ribaund ile dikkat çekti. Golden State Warriors ise bu sezon 5. galibiyetini elde ederken, Buddy Hield 27 sayı ve 7 ribaund, Jonathan Kuminga da 23 sayı ve 6 ribaund ile öne çıktı.

CLEVELAND DURDURULAMIYOR

Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks’ı deplasmanda 114-113’lük skorla yenerek sezonun 7. galibiyetini almayı başardı. Son saniyelerde Donovan Mitchell’ın kaydettiği basketle galibiyeti elde eden Cleveland’da, Mitchell 30 sayı ve 4 asist, Sam Merrill 17 sayı ve Jarrett Allen 15 sayı ile mücadeleyi tamamladı. Milwaukee Bucks, 6. maçında 5. yenilgisini yaşadı. Bucks’lı Damian Lillard, 41 sayı ve 9 asist, Giannis Antetokounmpo ise 34 sayı, 16 ribaund ve 9 asistle oynasa da mağlubiyetin önüne geçemedi.

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