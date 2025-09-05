Alperen Yeni, Uçak Fotoğrafçılığı Yapıyor

UÇAK TUTKUSUNUN BAŞLANGICI

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Pelitli Mahallesi’nde ailesi ile birlikte yaşayan 24 yaşındaki Alperen Yeni, çocukluk döneminde simülatörlerle başlayan uçak tutkusunu fotoğrafçılık ve üniversite eğitimi ile devam ettiriyor. Havalimanı çalışanı bir ailenin ferdi olan Yeni, 7 yaşında uçakları izleyip seri numaralarını ezberlemeye başladı. 9 yaşında ailesinin hediye ettiği fotoğraf makinesi ile çekimler yapmaya başlayan Alperen, Trabzon Havalimanı pistini gören evlerinin balkonundan iniş ve kalkış yapan uçakları yakından takip ediyor. Kısa sürede bir hobiye dönüşen uçak fotoğrafçılığı ile kendi arşivini oluşturmayı başardı.

EĞİTİM HAYATINDAKİ DÖNÜŞÜM

Bu tutku, eğitim hayatında da yön değişikliğine neden oldu. Bilgisayar mühendisliği bölümünü bırakarak hava trafik kontrolü bölümünü kazanan Alperen Yeni, çocukluk anılarında balkonlarından havalimanındaki uçakları merakla izlediğini anlatarak, “Uçaklara olan ilgim 7 yaşındayken simülatörlerle başladı. Ailemde havalimanı çalışanı vardı, bu yüzden uçaklar hayatımın bir parçası oldu. Zamanla fotoğrafçılığa yöneldim. 2014’te sosyal medyada bir hesap açarak paylaşımlar yapmaya başladım ve 11 yıldır bu tutkumu sürdürüyorum,” dedi.

Alperen, uçak fotoğrafları çekmeden önce radar uygulamalarını kontrol ederek iniş ve kalkışları takip ettiğini belirtti. Genellikle evlerinin balkonundan çekim yapan Yeni, dikkatini çeken uçakları havalimanı çevresinde fotoğraflıyor. “Büyük uçakları çekmek için yakın alanları tercih ediyorum. Arşiv oluşturmak için nadir görülen uçakları da yakalamaya çalışıyorum,” şeklinde konuştu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi farklı şehirlerde de çekimler yaparak, yukarıdan gökyüzüne çıkan anıları biriktiriyor.

GELECEK HEDEFLERİ VE TUTKUSU

Alperen Yeni, unutamadığı birçok anının bulunduğunu ifade ederek, “Havalanmak ve yukarıdan bakmak çok etkileyici. Uçakların havada nasıl hareket ettiğini öğrenmek için çaba sarf ettim. İnsanların çektiği fotoğrafları inceledim. Akşam iniş yapanlar, yeni katılan uçakların anılarını ölümsüzleştiriyorum,” dedi. Ayrıca, havayolu sektöründe kendini geliştirmeye, fotoğraflarının haber kanallarında yer almasına ve bir gün Trabzon Havalimanı’nda hava trafik kontrolörü olarak çalışmayı hayal ettiğini dile getirdi. “Bu bölümü severek okuyorum ve mezun olmayı sabırsızlıkla bekliyorum,” ifadesi ile tutkusunu ve hedeflerini paylaştı.