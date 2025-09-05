Alperen Yeni Uçak Tutkusunu Fotoğraflıyor

ALPEREN YENİ’NİN UÇAK TUTKUSU

Trabzon’da yaşayan Alperen Yeni (24), çocukluk döneminde başlayan uçak sevgisini fotoğrafçılık ve üniversite eğitimiyle bir araya getiriyor. Nişantaşı Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu’nda eğitim gören Yeni, Trabzon Havalimanı’nın pistine bakan evinin balkonundan iniş ve kalkış yapan uçakları fotoğraflıyor. Tutkusu, eğitim hayatı üzerinde etkili olan Alperen Yeni, kulede ‘hava trafik kontrolörü’ olma hedefinin peşinden koşuyor. Ortahisar ilçesinin Pelitli Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan Alperen, 7 yaşından itibaren uçakları izleyerek ve çevresinden destek alarak bu tutkuyu sürdürdü.

ÇOCUKLUK ANILARI

Alperen Yeni, çocukluğunda simülatörlerle başlayan uçak merakını fotoğrafçılık ile birleştirerek ilerlemeye devam ediyor. Ailesi havalimanında çalıştığı için erken yaşlarda uçakları izlemeye ve özelliklerini öğrenmeye başladı. 9 yaşında kendi fotoğraf makinesiyle çekim yapmaya başlayan Alperen, evlerinin balkonundan başlayarak geniş bir arşiv oluşturmaya karar verdi. “Uçaklara olan ilgim 7 yaşındayken simülatörlerle başladı. Zamanla hobi haline geldi,” diyor. Sosyal medyada 2014’te hesap açarak, 11 yıl boyunca uçak fotoğrafları paylaşmaya devam ediyor.

RUHLU HOBİ

Uçak fotoğrafçılığında radar uygulamalarını kullanarak takip yaptığı uçakların iniş ve kalkışlarını evinin balkonundan izlediğini anlatıyor. “Dikkatimi çeken bir uçak olduğunda, havalimanı etrafında da çekim yapıyorum. Bu hobi virüs gibi,” ifadelerini kullanıyor. Çekim yaptığı nadir görülen uçaklar için birçok şehirde fotoğraflar çektiğini ve arşivinin görenleri şaşırttığını belirtiyor. “İstanbul, Ankara, İzmir’de çekim yapıyorum. Uçakların sesi ve inişleri, güzel anılar yaratıyor,” diyor.

İLGİ ÇEKEN ANILAR

Alperen, havacılık alanındaki tutkusunun getirdiği birçok ilginç anı biriktirdiğini belirtiyor. “Yer çekimine meydan okuyan bu yığın beni cezbediyor. Havalimanındaki dergilerden uçak tiplerini öğreniyordum. Uçakların inişlerini ve kalkışlarını takip etmek çok heyecan verici,” diyor. Unutamadığı bir anısı ise İstanbul Atatürk Havalimanı’nda çektiği bir görüntü, o anki heyecanını hala hatırlıyor ve bu durumu, “O an çok heyecanlanmış ve fotoğraflamıştım,” şeklinde ifade ediyor.

GELECEK HEDEFLERİ

Uçakların hava trafiğini yönetme sorumluluğunun kendisine iyi hissettirdiğini söyleyen Alperen Yeni, “Pilot olmak çok güzel ama hava trafik kontrolü bölümünün cazibesi, bulunduğum meydanın sorumlusunun olmak. Bu sorumluluk beni daha çok heyecanlandırıyor,” şeklinde ifade ediyor. Hava trafik kontrol bölümünde okumaya başlayan Alperen, önümüzdeki yıl mezun olmayı bekliyor ve umutla Trabzon Havalimanı’nda hava trafik kontrolörü olmayı hayal ediyor.