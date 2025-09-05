Alperen Yeni, Uçak Tutkusunu Sürdürüyor

Alperen Yeni’nin Uçak Tutkusu ve Hava Trafik Kontrolü Hayali

UÇAK TUTKUSUNUN TEMELİ

Trabzon’da yaşayan 24 yaşındaki Alperen Yeni, çocukluk döneminden itibaren süregelen uçak tutkusunu fotoğrafçılık ve üniversite eğitimiyle beraber devam ettiriyor. Nişantaşı Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu’nda eğitim alan Yeni, evinin balkonundan Trabzon Havalimanı’nın pistine iniş ve kalkış yapan uçakları gözlemleyip fotoğraflıyor. Eğitim hayatında yönünü belirleyen bu tutku, Yeni başta hava trafik kontrolörü olma hayalini taşımaktadır.

FOTOĞRAFÇILIK VE HOBİ HALİNE DÖNÜŞEN TUTKU

Ortahisar ilçesinin Pelitli Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan Alperen Yeni, 7 yaşından itibaren ailesi sayesinde havalimanındaki uçakları takip etmeye başladı. 9 yaşında kendisine alınan fotoğraf makinesiyle çekim yapmaya başlayan Yeni, havalimanının pistinde uçakları fotoğraflayıp radar uygulamalarını kullanarak takip ediyor. Zamanla hobi haline gelen uçak fotoğrafçılığı sayesinde kendi arşivini oluşturmuş durumda.

HAVA TRAFİK KONTROLÜNE OLAN İLGİ

Alperen Yeni, hobi olarak geliştirdiği bu tutku sayesinde havacılık sektöründe diğer mesleklerin de var olduğunu öğrendi. Evlerinin balkonundan uçakları çekerken, sosyal medyada paylaşımlar yaparak 2014 yılından beri 11 yıldır bu sevgiyle devam ettiğini aktarıyor. “Uçaklara olan ilgim 7 yaşındayken simülatörlerle başladı” diyen Yeni, uçakların sesi ve geçişinin kendisine güzel anılar kattığını belirtiyor.

UNUTULMAZ ANILAR

Yeni, yaşadığı birçok unutulmaz anı da paylaşıyor. “Yer çekimine meydan okuyan bu yığın beni çok cezbediyor” diyen Alperen, havalimanında çektiği fotoğrafların haber kanallarında yayınlanmasının kendisini mutlu ettiğini vurguluyor. Örneğin, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bir uçağın kalkışını çekerken, başka bir uçağın pisti pas geçişini yakaladıktan sonra yaşadığı heyecanı unutamadığını ifade ediyor.

HAVACILIĞA OLAN SEVGİ

Alperen Yeni, havacılıkla ilgili farklı alanlarda kendini geliştirmeye devam ediyor. “Zamanı gelince Trabzon’a da böyle bir uçak gelmişti” diyerek hobisini sürdürmekte ve insanlarla paylaşmaktadır. Pilot olmanın cazip olduğunu kabul eden Yeni, hava trafik kontrol bölümünde bulunmanın ona sorumluluk ve tatmin hissi verdiğini belirtiyor. Eğitimini tamamlamak üzere olan Yeni, mezun olduktan sonra hayalini gerçekleştirmek için Trabzon Havalimanı’nda hava trafik kontrolörü olarak çalışmayı planlıyor.