Alpes-Maritimes’ E Elektrik Kesintisi Yaşandı

ALPES-MARITIMES’TA CİDDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Alpes-Maritimes Valiliği’nin X hesabından yayımlanan açıklama ile Alpes-Maritimes vilayetinin batısında önemli bir elektrik kesintisi yaşandığı duyuruldu. Açıklamada, Fransız elektrik iletim şebekesi (RTE) servislerinin durumu düzeltmek amacıyla çalıştığı ve vatandaşların günlük seyahatlerinde dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

KENTLERDE ELEKTRİK BİTİK, 160 BİN HANE ETKİLENDİ

Akdeniz’deki RTE hesabından yapılan başka bir açıklamada, Cannes ve çevresindeki şehirlerin elektrik kesintisinden etkilendiği, toplamda 160 bin haneye elektrik verilmediği aktarıldı. Ayrıca, RTE ve ülkenin elektrik hatları altyapısından sorumlu olan Enedis’in ekiplerinin elektriğin en kısa sürede geri gelmesi için çaba sarf ettiği belirtildi. Yaşanan aksaklığın vermiş olduğu rahatsızlıktan ötürü de özür dileniyor. Fransız medyasındaki haberlere göre, RTE, bu sabah yüksek gerilim hattına ait bir direğin devrilmesinin elektrik kesintisine yol açtığını açıkladı.

AÇIKLAMA: YANGIN DA ETKİLEDİ

RTE, Cannes çevresindeki bir elektrik trafosunda çıkan yangının elektrik şebekesinin zayıflamasına neden olduğunu kaydetti.

FESTİVALDE GÖSTERİM YARIDA KALDI

78. Cannes Film Festivali’ni de etkileyen elektrik kesintisi sebebiyle “Sirat” filminin gösterimi yarıda kaldı. Kesintiden etkilenen kentlerde yerel saatle 10.00’dan bu yana trafik lambalarının çalışmadığı, bu durumun ulaşımda zorluklar yarattığı bildirildi. Ancak festivalin bu akşamki kapanış töreninin jeneratör sayesinde herhangi bir sorun olmadan gerçekleştirileceği ifade edildi.