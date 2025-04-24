Alphabet Geliri Yüzde 12 Arttı

ALPHABET’İN GELİR ARTIŞI VE NET KÂRI

Alphabet’in geliri bu yılın ocak-mart döneminde yüzde 12 artış gösterdi. Şirket, 2025’in ilk çeyreğine dair bilançosunu açıkladı ve yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelirin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 90,2 milyar dolara ulaştığını belirtti. Alphabet, önceki yılın aynı döneminde 80,5 milyar dolarlık gelir elde etmişti. Şirketin net kârı da yaklaşık yüzde 46 artarak 34,5 milyar dolara yükseldi. Geçen yılın ilk çeyreğinde ise net kârı 23,7 milyar dolardı. Ayrıca, hisse başına kâr 1,89 dolardan 2,81 dolara çıktı. Alphabet’in geliri ve kârı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

HİSSE GERİ ALIM YETKİSİ VE YAPIYAY GELİŞMELERİ

Şirketin yönetim kurulunun 70 milyar dolara kadar hisse geri alım yetkisi verdiği açıklandı. Alphabet CEO’su Sundar Pichai, ilk çeyrek sonuçlarının sağlıklı büyüme ve ivmeyi yansıttığını ifade etti. Yapay zekaya odaklanmanın bu büyümenin temelinde yattığını vurgulayan Pichai, “Bu çeyrek, performansta çığır açan ve gelecekteki yeniliklerimiz için olağanüstü bir temel oluşturan en akıllı yapay zeka modelimiz Gemini 2.5’i kullanıma sunduğumuz için çok heyecan vericiydi.” dedi. Ayrıca, “Arama” biriminin de güçlü büyümeyi sürdürdüğünü ve YouTube ile Google One’ın desteğiyle 270 milyon ücretli aboneyi aştıklarını kaydetti.

INTEL’İN GELİR DEĞİŞİMİ VE ZARAR DURUMU

Çip şirketi Intel de 2025’in ilk çeyreğine ait bilançosunu yayımladı. Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre gelirinde bir değişim göstermeyerek 12,7 milyar dolar elde etti. Aynı dönemde Intel, 887 milyon dolarlık net zarar açıkladı. Geçen yılın ocak-mart döneminde ise zarar 437 milyon dolar düzeyindeydi. Çip şirketinin hisse başına zararı 19 sent olarak hesaplandı. Şirket, ikinci çeyrek için 11,2 milyar dolar ila 12,4 milyar dolar arasında gelir elde etmeyi beklediğini ve hisse başına zarar tahmininin 32 sent olduğunu bildirdi. Intel CEO’su Lip-Bu Tan, “İlk çeyrek doğru yönde atılmış bir adımdı, ancak pazar payı kazanma ve sürdürülebilir büyüme yoluna geri dönmek için hızlı bir çözüm yok.” açıklamasını yaptı. Tan, operasyonel verimlilik sağlamak için hızlı adımlar attıklarını ve “yeni Intel”i inşa etmek için gerekli değişiklikleri yaparak temellere döndüklerini anlattı.