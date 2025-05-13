Altan Elmas, Antalya’da Toplantı Düzenledi

SEKTÖR ÜZERİNDEKİ GÜNCEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Antalya’da düzenlenen bir toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda, gayrimenkul sektöründeki güncel sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri hakkında bilgiler paylaştı. Elmas, vatandaşlık düzenlemeleri ve inşaat sektöründe yaşanan personel açığı konularının üzerinde durdu.

YABANCILARA GAYRİMENKUL SATIŞI VE EKONOMİK KATKI

Toplantı sırasında Altan Elmas, yabancılara gayrimenkul satışı ile ilgili olarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşlık karşılığı konut satışının sektöre sağladığı döviz girdisinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Bu düzenlemenin ekonomik açıdan sağladığı katkıya ve Türkiye’nin uluslararası yatırımcılar için cazip hale gelmesine önemli ölçüde destek verdiğini vurguladı. Elmas şu ifadeleri kullandı: “Yurt dışında yatırım yapan Türk vatandaşlarının da yeniden ülkemize yatırım yapmaları sağlanmalı. Yabancıya satış mutlaka rakamlar bazında tekrar değerlendirilmelidir.”

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE PERSONEL AÇIĞI

Elmas, inşaat sektörünün en önemli sorunlarından birinin personel azlığı olduğunu belirtti. Pandemi öncesinde sektörde daha fazla işçi bulunurken, şu anda Türkiye genelinde yaklaşık 1.5 milyon inşaat işçisinin çalıştığını hatırlattı. Nitelikli iş gücü sayısının ciddi şekilde azaldığını vurgulayan Elmas, bu durumun projelerin kalitesi ve sürdürülebilirliği açısından endişe verici olduğunu da söyledi.