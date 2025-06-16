Haberler

Altan Yurtseven Ölü Bulundu, Soruşturma Devam Ediyor

ESKİŞEHİR’DE KAYIP İNSAN DURUMU

Eskişehir’de 10 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki Altan Yurtseven, komşuların kötü koku ihbarı sonrası polis ekipleri tarafından ölü bulundu. Bahçelievler Mahallesi Ayaztepe Sokak’taki dört katlı apartmanın 2. katında yalnız yaşayan Yurtseven’den bu süre zarfında haber alınamadı. Apartman sakinleri, Yurtseven’in evinden yayılan kötü kokuyu fark edince durumu polise bildirdi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girmeyi başardı. İçeri girdiklerinde, Altan Yurtseven’i hareketsiz bir şekilde buldular. Tespit edilen bozulmalar, Yurtseven’in hayatını kaybettiğini gösterdi. Yapılan incelemeler sonucunda, Yurtseven’in yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin saptanabilmesi amacıyla gerekli polis ve savcılık soruşturmalarının ardından hastane morguna taşındı. Soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Türkiye 12 Temsilciyle UEFA’da Yer Alacak

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'nın son toplantısında ülkenin 12 temsilci ile yer alacağını açıkladı ve farklı komitelerde görev alacak üyelerin listesini paylaştı.
Haberler

İsrail Ordusu, Halka Sığınakları Terketmemesini İstedi

İsrail ordusu, İran olasılıklarına karşı halkı sığınaklardan uzaklaşmamaları konusunda uyararak güvenlik önlemleri kapsamında kamusal hareketliliği kısıtladı ve toplantılardan kaçınılmasını tavsiye etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.