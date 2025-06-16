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Altan Yurtseven Ölü Bulundu, Soruşturma Devam Ediyor

ÖLÜ BULUNAN ALTAN YURTSEVEN’İN DURUMU

Eskişehir’de yaklaşık on gündür kayıp olan Altan Yurtseven (65), komşuların kötü koku ihbarıyla eve giren polis ekiplerince yaşamını yitirmiş olarak bulundu. Bahçelievler Mahallesi Ayaztepe Sokak’ta yalnız yaşayan Yurtseven’den on gündür haber alınamamıştı.

KOMŞULARIN İHBARIYLA KONUŞULAN OLAY

Dört katlı apartmanın ikinci katında yaşayan Yurtseven’in evinden yayılan kötü koku, apartman sakinlerinin dikkatini çekti. Bu durum üzerine komşuları, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtıklarında Altan Yurtseven’i hareketsiz bir şekilde buldu. Yapılan incelemelerde Yurtseven’in bedeninde bozulmalar meydana geldiği tespit edildi.

CENAZE İNCELEME ALTINDA

Yurtseven’in yaklaşık on gündür hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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