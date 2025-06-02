Altay’a İhtarname Yollandığı Belirlendi

ALACAKLAR İÇİN İHTARNAME YOLLANDI

Altay, 3’üncü Lig’e düşen bir takım olarak, 5 oyuncunun alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderdiği öğrenildi. Bu oyuncular arasında sözleşmesi sona eren Yusuf Tekin ile birlikte, sözleşmeleri devam eden Arda Gezer, Sefa Özdemir, Kuban Altunbudak ve İsa Toygar Ekinci de bulunuyor. Oyuncular, ödemelerin yapılması amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu.

YENİ YÖNETİMDEN TEMASLAR SÜRÜYOR

Geçen hafta göreve gelen Yüksel Gürüz başkanlığındaki yeni yönetim, bu oyuncularla kadroda tutmak için görüşmelerine devam ediyor. İzmir temsilcisi, transfer yasağı ile karşı karşıya kalırken, takımın dağılma tehlikesini önlemeye çalışan yönetim, 5 oyuncuya ödeme yapmayı ve Yusuf ile yeni bir sözleşme imzalamayı hedefliyor.