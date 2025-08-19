Haberler

Altay, Afyon’da Kamp Yapıyor

ALTAY YENİ SEZON HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Yeni sezon hazırlıkları için Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde çalışmalarını yürüten Altay, kamp çalışmalarının üçüncü etabı için Afyon’a hareket etti. TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden İzmir temsilcisi, yeni sezona hazırlanmak için yoğun çaba harcıyor. Gaziemir’deki hazırlıklarının ardından, Afyon kampına geçen Altay, bu süreçte futbolcularının motivasyonunu artırmayı hedefliyor.

FUTBOLCULARA ÖDEMELER YAPILDI

Yönetimi 1 Ağustos’ta devralan Sinan Kanlı, kamp öncesi takımda bulunan tüm oyunculara ödeme gerçekleştirdi. Deneyimli futbolculardan altyapıdan gelen gençlere kadar herkese eksiksiz şekilde ödemelerin yapıldığı bildirildi. Ayrıca, Sinan Kanlı’nın kamp sürecinin tüm masraflarını karşılayacağı da kaydedildi. Bu durum, futbolcular arasında olumlu bir hava oluşturdu.

SİNAN KANLI’DAN DESTEK MESAJI

26 Ağustos Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi Sinan Kanlı, kişisel sosyal medya hesaplarından takıma destek veren bir paylaşımda bulundu. Altay’ın Afyon kampına gideceğini belirten Kanlı, “A Takımımız İzmir’deki yoğun geçen çalışmalarının ardından teknik ekibin programına göre Afyon kampına gidiyor. Sakatlıksız, başarılı bir kamp dönemi diliyorum. Ayağınıza taş değmesin, vurduğunuz gol olsun çocuklar. Ayrıca, fotoğrafta görünmeyen arkadaşlar İstanbul’dan direkt kampa katılacaklar” ifadelerini kullandı. Bu mesaj, futbolcuların motivasyonunu artırmayı amaçlıyor.

