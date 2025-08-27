Haberler

Altay, Alanya ile 1-1 berabere kaldı

SON HAZIRLIK MAÇINDA EŞİTLİK

TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Altay, Afyon’daki son hazırlık mücadelesinde aynı grupta mücadele eden Alanya 1221 ile 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi, müsabakanın 2. dakikasında tecrübeli sol bek Özgür Özkaya’nın frikik golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu üstünlükle tamamladı. Alanya temsilcisi, 75. dakikada beraberlik sayısını buldu ve maç böylece 1-1 eşitlikle sona erdi.

KAMPA DESTEK ZİYARETİ

Maç sırasında Altay’ı yalnız bırakmayan yönetimin destekçisi Sinan Kanlı ve yöneticiler kampa giderek takıma moral verdi. İzmir temsilcisi, kamp dönemindeki önceki maçlarında Balıkesirspor’a 2-1 yenilip, Fatsa Belediyespor’u ise 3-2 mağlup etmişti. Altay, İzmir’de oynadığı başka bir karşılaşmada Bucaspor 1928’e tek golle kaybetti.

KUPA MAÇINA HAZIRLIK

Cumartesi günü İzmir’e dönecek olan Altay, 2 Eylül Salı günü deplasmanda Bursa Yıldırımspor ile kupa maçında karşılaşacak. Bu önemli mücadele, takım için yeni bir fırsat oluşturuyor ve hazırlık sürecinin sonucunu gösterecek.

