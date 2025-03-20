Altay, Altınordu’yu Konuk Edecek

ALTIPLA MAÇIN HAZIRLIKLARI

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 22 Mart Cumartesi günü Altay ile karşılaşacak olan Altınordu’da futbolcular, maçı kazanmak için iddialı mesajlar veriyor. İzmir derbisi, siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda saat 14.00’te başlayacak.

FUTBOLCULARIN AÇIKLAMALARI

Karşılaşma öncesinde Altınordu’nun futbolcularından Koray Dağ, geçen hafta Batman Petrol Spor’a karşı çok sayıda pozisyona girdiklerini ancak gol atamadıklarını dile getirdi. Koray, “O maçta çok iyi mücadele ettik, pozisyonlara girdik fakat bir türlü gol atamadık. Önümüzde Altay ile oynayacağımız bir derbi maçı var. İnşallah o maçta ilk golümü de bulurum ve maçı kazanırız” ifadelerini kullandı.

Altınordu’nun deneyimli oyuncusu Mete Yıldız da bu önemli derbiyle ilgili olarak kulüp televizyonuna, “Önümüzde bir İzmir derbisi var. Bu da zor bir maç olacak. Onların da küme düşmeme mücadelesi var. Bizim için her türlü zorlu bir deplasman olacak. Biz de 3 puan alıp Play-off mücadelemize devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.