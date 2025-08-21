Altay, Balıkesirspor’a 2-1 Yenildi

MAÇIN SONUCU
TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup takımlarından Altay, Afyonkarahisar kampı çerçevesinde ilk hazırlık maçında Balıkesirspor’a 2-1 yenildi. Müsabaka, Afyon Gençlik Spor Kompleksi’nde gerçekleşti. İlk yarıda Oktay Özdede’nin attığı golle öne geçen İzmir ekibine Balıkesirspor’dan Artun Akçakın cevap verdi. İlk yarı böylece 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
İKİNCİ YARI GOLLERİ
İkinci yarıda Balıkesirspor, Ali Sinan Gayla’nın attığı golle 2-1 öne geçerek maçı kazandı. Ligde aynı grup içerisinde yer alan iki takım, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdü ve önemli bir prova gerçekleştirmiş oldu.