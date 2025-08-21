Haberler

Altay, Balıkesirspor’a 2-1 Yenildi

MAÇIN SONUCU

TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup takımlarından Altay, Afyonkarahisar kampı çerçevesinde ilk hazırlık maçında Balıkesirspor’a 2-1 yenildi. Müsabaka, Afyon Gençlik Spor Kompleksi’nde gerçekleşti. İlk yarıda Oktay Özdede’nin attığı golle öne geçen İzmir ekibine Balıkesirspor’dan Artun Akçakın cevap verdi. İlk yarı böylece 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARI GOLLERİ

İkinci yarıda Balıkesirspor, Ali Sinan Gayla’nın attığı golle 2-1 öne geçerek maçı kazandı. Ligde aynı grup içerisinde yer alan iki takım, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdü ve önemli bir prova gerçekleştirmiş oldu.

TKDK Tarafından Desteklenen Yatırımlar Açıklandı

Bilecik'te, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından hayvancılık ile tarım projeleri için toplam 71 milyon TL'lik hibe sözleşmeleri yatırımcılara verildi.
Havalı ve Ateşli Silahlar Kursu Başladı

Elazığ'da ilk Havalı ve Ateşli Silahlar Aday Hakem Kursu, milli atıcı Yusuf Dikeç'in başarılarıyla yükselen atıcılık ilgisini profesyonelleştirmeyi hedefliyor. Kurs, 23 Ağustos'ta tamamlanacak.

