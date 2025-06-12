Altay, Başkan Gürüz’le işbirliği yapmalı

ALTAY’DA YENİ YÖNETİM VE GELECEK PLANI

3. Lig takımlarından Altay’da 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulda Başkanlık görevini devralan Prof. Dr. Yüksel Gürüz, kulübün şirketleşmesi gerektiğini vurguluyor. Altay, toplamda 855 milyon TL borç ile karşı karşıya bulunuyor ve FIFA’daki 23 dava dosyası yüzünden 11 milyon Euro’luk borcuyla transfer yasağına sahip. Gürüz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda çözümün iş insanı Vahdettin Heyal’den geçtiğini dile getirdi.

GÜRÜZ’ÜN YENİ STRATEJİSİ VE TARAFTAR TEPKİSİ

Altay Başkanı Yüksel Gürüz, FIFA’daki dosyaların çözümü için geçtiğimiz yıl kurulan Büyük Altay 1914 Futbol Spor Yatırımları AŞ’nin, Vahdettin Heyal’a devrinin ve futbol şubesinin yarışmacı haklarının bu şirkete devredilmesinin acilen gerçekleştirileceğini belirtti. Bu açıklamanın ardından Altaylı taraftarlar, Gürüz’ün paylaşımını eleştirerek tepki gösterdi. Vahdettin Heyal, kasım ayında kulübe talip olmuş ancak şirketleşme komisyonunun onay vermemesi sebebiyle devralma süreci gerçekleşmemişti.

İBRA KONGRESİ TEMMUZ’DA GERÇEKLEŞECEK

Altay’da eski başkanlardan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimi için yapılacak ibra kongresinin Temmuz ayı içerisinde gerçekleşeceği duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Altaylı hukukçularımızın oy çokluğu ile hazırladığı öneri doğrultusunda ibra kongresi güncel hazirun listesi ile yapılacaktır” denildi. Kongrenin tarih ve saati, salonun müsaitliğine göre Temmuz ayının ilk haftasında resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

DENİZLİ’NİN DÖNÜŞÜ VE TARAFTAR BEKLENTİLERİ

Altay’ın efsanevi futbolcularından ve eski teknik direktörü Mustafa Denizli’nin yakın zamanda Başkan Yüksel Gürüz ile bir araya geleceği bildirildi. Gürüz, Denizli ile uzun yıllardır süregelen dostluklarının önemini belirtti ve onun tecrübelerinden yararlanacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde taraftarlar, Denizli’nin alacaklarını kulübe hibe etmesini talep etti ve Gürüz, bu konuda bir beklentileri olduğunu söyledi.

EFE SARIKAYA’DAN GELİR BEKLENTİSİ

Altay, eski futbolcularından Efe Sarıkaya’nın transferinden 25 bin Euro bonus kazanılacağını öğrendi. Genç stoper, Altay altyapısından yetişmiş olup, 2024 Şubat ayında 200 bin Euro bonservis bedeliyle Fransa’nın Grenoble kulübüne transfer oldu. Efe, Ümit Milli Takım’a davet edilmesi sayesinde bu bonusu kazandırdı. Eğer Efe, A Milli Takım’a yükselirse bir 25 bin Euro daha kazanacaklar. Grenoble, Efe’nin forma giydiği dönemde 1. Lig’e çıkarsa, siyah-beyazlı kulüp bir kez daha 25 bin Euro kazanacak.