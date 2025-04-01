Altay Bayındır Galatasaray’a Transfer Oluyor

ALTAY BAYINDIR YENİDEN SÜPER LİG’E DÖNÜYOR

Manchester United’da yeterince forma şansı bulamayan kaleci Altay Bayındır, uzun bir aradan sonra Süper Lig’e geri dönme hazırlığı yapıyor. Fenerbahçe’den Manchester United’a transfer olan ancak istenen fırsatları yakalayamayan Altay Bayındır ile ilgili heyecan verici gelişmeler gündemde.

GALATASARAY TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Spor çevrelerinde dolaşan bilgilerin ışığında, Galatasaray’ın milli kaleciyi kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı ortaya çıktı. Son söylentilere göre, Manchester United kaleci kadrosunu Anthony Patterson ile güçlendirmek istiyor ve bu süreçte Altay Bayındır ile yolları ayırmayı planlıyor.