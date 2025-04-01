Gündem

Altay Bayındır Galatasaray’a Transfer Oluyor

altay-bayindir-galatasaray-a-transfer-oluyor

ALTAY BAYINDIR YENİDEN SÜPER LİG’E DÖNÜYOR

Manchester United’da yeterince forma şansı bulamayan kaleci Altay Bayındır, uzun bir aradan sonra Süper Lig’e geri dönme hazırlığı yapıyor. Fenerbahçe’den Manchester United’a transfer olan ancak istenen fırsatları yakalayamayan Altay Bayındır ile ilgili heyecan verici gelişmeler gündemde.

GALATASARAY TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Spor çevrelerinde dolaşan bilgilerin ışığında, Galatasaray’ın milli kaleciyi kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı ortaya çıktı. Son söylentilere göre, Manchester United kaleci kadrosunu Anthony Patterson ile güçlendirmek istiyor ve bu süreçte Altay Bayındır ile yolları ayırmayı planlıyor.

ÖNEMLİ

Flaş

“Gazze’yi İşgal Etmeden Durmayacağız”

İsrail'de bir milletvekili, Gazze'yi işgal etmeleri gerektiğini savunarak, "İşgal etmezsek çocuklarınız ölür" şeklindeki açıklamasıyla tartışmalara yol açtı.
Flaş

Ehliyette Üst Yaş Sınırı Güncelleniyor!

Ehliyet alacaklar ve sahipleri için önemli değişiklikler açıklandı; detaylar ve merak edilen konular hakkında bilgiler paylaşıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.