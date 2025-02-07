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Altay Bayındır Manchester United’da Kadro Dışı Kaldı

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MAÇIN HAZIRLIKLARI VE ALTA BAYINDIR’IN DURUMU

İngiltere F.A. Cup’ın 4. tur maçında Manchester United, Old Trafford’da Leicester City’yi ağırlayacak. Bu önemli karşılaşma öncesinde, kulüp televizyonuna konuşan teknik direktör Ruben Amorim, milli kaleci Altay Bayındır’ın durumu hakkında bilgiler verdi.

AMORİM’İN AÇIKLAMALARI

Ruben Amorim, “Altay’ın bir problemi olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden forma giyemeyecek. Tom (Heaton) da bu maç için uygun değil ama sonraki maçlarda forma giyebilir. Takımın geri kalanı hazır. Önemli olan maça hazır olmamız.” diyerek, takımın genel durumuyla ilgili bilgi verdi. Altay Bayındır, bir önceki turda Arsenal ile oynanan maçta önemli bir performans sergileyerek, turu geçmelerine büyük katkı sağladı. Maçta normal sürede bir penaltı kurtaran deneyimli kaleci, uzatmalarda da gol yemeyerek, penaltılar sırasında yaptığı kurtarışla takımını üst tura taşıdı.

ALTA BAYINDIR’IN SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Manchester United formasıyla 6 maça çıkan Altay Bayındır, kalesinde 8 gol görürken, 2 maçta kalesini gole kapattı. Oyuncunun, takımdaki yeri ve performansı, gelecek maçlar için büyük önem taşıyor. Manchester United’ın Leicester City karşısında alacağı sonuç, F.A. Cup serüvenini şekillendirecek.

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