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Spor

Altay Bayındır: Milli Takım Arkadaşlığı Önemli

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ALTAY BAYINDIR’DAN MİLLİ TAKIMDAKİ DOSTLUK VURGUSU

Manchester United’ın kalecisi Altay Bayındır, Kale Arkası’na verdiği mülakatta önemli bilgiler paylaştı. Milli kaleci, “Aldığımız sonuçlardan da belli olduğu gibi çok güzel bir arkadaşlık ortamı var milli takımda. Herkes birbirine yardımcı oluyor saha içinde ve saha dışında” dedi.

BAŞARILAR VE İLKLER

Altay Bayındır, milli takım olarak birçok ilki başardıklarını belirterek, “Güzel bir başlangıç yaptık. Uluslar Ligi’nde namağlup devam ediyoruz” şeklinde konuştu. Kaleci, bu performansın sürmesini umduğunu ifade etti.

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