Altay Bayındır Takımın Yeni Kalecisi

ALTAY BAYINDIR İÇİN TRANSFERDEKİ GELİŞMELER

Altay Bayındır hakkında transfer sürecinde oldukça hareketli günler yaşanıyor. Manchester United’da bu sezon Onana’dan formayı kaparak dikkat çeken milli kaleci, özellikle Arsenal karşısında yaptığı hatalı gol ile İngiltere basınının eleştirilerine maruz kaldı. Bu eleştirilerin ardından kaleci transferine yönelen Manchester United, Onana ile birlikte Altay Bayındır ile yollarını ayırmayı planlıyor.

CELTİC’TEN TEKLİFİ VAR

Geçtiğimiz sezondan bu yana Manchester United’dan ayrılacağına dair dedikodularla gündemde kalmaya devam eden Altay Bayındır, yeni sezona da İngiltere ekibinde başladı. Ancak, İskoçya Ligi takımı Celtic’ten bir teklif aldığı iddiaları kulislerde yayıldı. Altay Bayındır’ın tercihinin Süper Lig devinden yana olduğu ise merak konusu haline geldi. İşte o kulüp…