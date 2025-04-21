Altay, Birden Fazla Lig Değiştirdi

ALTAY’IN KÜME DÜŞME ACISI

İzmir’in köklü kulübü Altay, 111 yıllık geçmişinde son 3 yılda 3’üncü kez küme düşerek Süper Lig’den 3’üncü Lig’e geçiş yapmak zorunda kaldı. 2’nci Lig Beyaz Grup’ta oynadığı son maçı dün Kepez Spor ile 1-1 berabere bitirerek ligin bitimine 2 hafta kala küme düşmeyi kafasında bitiren siyah-beyazlı ekip, son olarak 2017 yılında yer aldığı 3’üncü Lig’e 8 yıl aradan sonra geri döndü. 2021-22 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden Altay, o sezon asansör takım durumuna düşerek 1’inci Lig’e kaymak zorunda kaldı.

TUTUNAMAYAN İKİNCİ LİG SERÜVENİ

Bir yıl boyunca 1’inci Lig’de kalmayı başaran İzmir temsilcisi, geçen sezon bu ligde kalmayı başaramayıp taraftarlarını derin bir üzüntüye gömerek 2’nci Lig’e veda etti. Siyah-beyazlı kulübün yaşadığı mali sıkıntılar ve puan silme cezaları camianın ve taraftarların umutlarını kaybetmesine neden oldu. Borçları 800 milyon TL’nin üzerinde olan Altay, eski futbolcularına olan borçları yüzünden Süper Lig döneminde gelen transfer yasağı nedeniyle 3 yıldır kadrosunu güçlendiremiyor. Kulübün güçlü bir yatırımcı bulma hedefi ise henüz başarılı olamadı.

BİR DÖNEMDE 31 OYUNCU YUVADAN UÇTU

Son 3 yılda Altay’da Rayan, Poko, Pinares, Bamba, Thiam, Kappel, Paixao, Rodriguez, Lis, Naderi, Björkander, Aka, Thaciano gibi 13 yabancı oyuncu yanı sıra Cebrail, Cihan, Efe, Erdem gibi 18 yerli oyuncu kulüpten ayrıldı. Toplamda giden oyuncu sayısı 31’e ulaştı. Kadrosunu, altyapıdan gelen genç oyuncularla destekleyen Altay’da, 43 yaşındaki santrfor Murat Uluç, jübile yaptıktan 3 yıl sonra futbola döndü ve son 3 sezonda forma giydi.

ALSANCAK STADI’NDAKİ ZOR GÜNLER

Altay, 2015 yılında yıkılan ve 2021 yılında tamamen yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı’na kavuşmasının ardından 3 kez küme düşme üzüntüsü yaşadı. Siyah-beyazlılar bu stadyumda oynadığı Süper Lig, 1’inci Lig ve şimdi de 2’nci Lig karşılaşmaları sonrası güçsüz bir sezon geçirdi. Alsancak’taki randevularında 63 karşılaşmada 18 galibiyet alırken, toplamda 12 beraberlik ve 33 mağlubiyet yaşadı.

DEĞİŞEN YÖNETİM VE TEKNİK DİREKTÖRLER

Son 3 yıl zarfında 11 farklı teknik direktör, Altay’da görev aldı. Bu süreçte Mustafa Denizli, Mert Nobre ve Sinan Kaloğlu gibi isimler çeşitli dönemlerde takımın başında bulundu. Ayrıca aynı dönem içinde 5 farklı başkan göreve gelerek kulübü yönetmeye çalıştı. Eski başkan Özgür Ekmekçioğlu, 2016-2021 yılları arasında Altay’ı 3’üncü Lig’den Süper Lig’e çıkardığı dönemde büyük başarılar elde etti. Ekmekçioğlu’nun 2022 yılında ayrılmasının ardından kulübün mali sorunları daha da büyüdü.