Altay’da 5 Futbolcu Serbest Kaldı

TRANSFER YASAĞI DEVAM EDİYOR

3. Lig’de mücadele edecek Altay’da transfer yasağı sürmeye devam ediyor. Kulüp, 5 genç futbolcunun serbest kaldığını resmen duyurdu. Siyah-beyazlı ekibin oyuncuları Ali Kızılkuyu, Yunus Efe Sarıkaya, Emre Tangeldi, Onur Efe ve Yusuf Tekin’in durumları hakkında bilgi verildi. 28 Mayıs’taki kongrede göreve gelen yeni yönetimin, önceki dönem Kulüp Başkanı Süleyman Özkaral ile birlikte bu futbolcuların kulüpte kalması için gerekli adımları atmadığı belirlendi.

FUTBOLCULARIN SÖZLEŞMELERİ VE DURUMLARI

Eski yönetimin Ali Kızılkuyu ile 12 Temmuz 2024’te yeni bir sözleşme yaptığı bilgisi var, ancak bu anlaşmanın Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirilmediği ortaya çıktı. Ayrıca, 3 Şubat’ta yapılması gereken ödemenin gerçekleşmemesi nedeniyle futbolcunun tek taraflı fesih hakkı kazanması mümkün oldu. Bunun yanı sıra, Altay, Kızılkuyu’nun yetiştirme bedelinden de vazgeçti. Amatör lisansla oynayan Yunus Efe ve Emre ile sözleşmesi sona eren Onur Efe’nin serbest kalmaları kaydedildi. Ayrıca, kontratı biten Yusuf’un yetiştirme bedelinden 26 Mayıs’ta feragat edildiği belirtildi. Yönetim, bu 5 futbolcuya takımda kalmaları için yeni teklifler sundu.