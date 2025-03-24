Altay’da Karaaslan Eleştirilerin Odağında

TEKNİK DİREKTÖR GÖKHAN KARAASLAN’IN PERFORMANSI

Altay’ın başında 27 lig maçına çıkan Teknik Direktör Gökhan Karaaslan, bu süreçte 0.78 puan ortalaması tutturuyor. TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından olan Altay, ligin sona ermesine kısa bir süre kala eleştirilerin merkezine yerleşti. Son haftalarda art arda yaşanan mağlubiyetler sebebiyle rakiplerinin kayıplarını değerlendiremeyen siyah-beyazlı ekip, kümede kalma barajıyla arasındaki 7 puanlık farkı azaltmayı başaramadı.

TEHLİKE HATTINDAN KURTULAMAMA DURUMU

Bu sonuçların ardından, İzmir temsilcisi Gökhan Karaaslan ile beklentilerin oldukça uzağında kaldı. 31 yaşındaki teknik direktör, siyah-beyazlı takımın başında 27 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 18 mağlubiyet alarak 0.78 puan ortalaması tutturdu. İç sahada oynanan Altınordu maçının ardından yoğun eleştiriler sonrası istifaya davet edilen Karaaslan, protestoların etkisiyle doğrudan soyunma odasına yöneldi.

Altay, sezon içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Ulusal Kulüp Lisansı alamadığı için 3 puan silme cezasına çarptırıldığını da unutmamak gerekiyor. Bu durum, takımın performansını etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.