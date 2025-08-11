Altay’da Mehmet Gündüz Ayrıldı, Üzücü

ALTAY’DA MEHMET GÜNDÜZ TAKIMDAN AYRILDI

TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup temsilcisi Altay’da sol kanat oyuncusu Mehmet Gündüz, ödenmeyen alacakları nedeniyle takımdan ayrıldı. 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezonda karşılaştığı sakatlıklar nedeniyle istikrarsız bir dönem geçirme yaşadı. Yeni sezon öncesi, sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmasının ardından takımda kaldı. Ancak bu dönemde kulübe ihtarname gönderen Gündüz’e, 30 günlük yasal süre içerisinde ödeme yapılmadı. Altay Başkanı Yüksel Gürüz’ün yönetime devrettiği 1 Ağustos tarihi itibarıyla genç oyuncunun serbest kalma hakkı kazandığı öğrenildi. Bu tarihten sonraki 5 gün boyunca idmanlara katılan Gündüz, ardından takım ile yollarını ayırdı.

MÜTEVELLİOĞLU’NUN VEFATI CAMİADA DERİN ÜZÜNTÜ YARATTI

Altay’ın eski yöneticisi Mehmet Mütevellioğlu, son zamanlarda yaşadığı sağlık problemleri sonucunda hayatını kaybetti. Siyah-beyazlı camianın sevilen ve saygı duyulan isimlerinden biri olan Mütevellioğlu’nun kaybı, tüm camiada derin bir üzüntü yarattı. Altay Başkanı Yüksel Gürüz, “Altay’ımıza birçok dönem yöneticilik yapmış, aileden Altaylı sevgili dostum Mehmet Mütevellioğlu’nun kaybını derin bir üzüntü ile öğrendim. Tüm camiamız ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Nurlarda yat dostum” şeklinde bir açıklama yaptı. Cenaze bilgisi ise daha sonra paylaşılacak. Mütevellioğlu, 2021 yılında oğlu Ali’yi kalp krizi nedeniyle kaybetmişti.