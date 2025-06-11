Altay’da Murat ve Deniz’le Anlaşıldı

3. LİG’E DÜŞEN ALTAY’DA SÖZLEŞME GÜNCELLEMESİ

Altay, 3’üncü Lig’e düşmesinin ardından tecrübeli forvet oyuncuları Murat Uluç ve Deniz Kadah’ın sözleşmelerini 2 yıl daha uzattığını duyurdu. 2021-22 sezonunun devre arasında Süper Lig’de mücadele ederken transfer yasağına maruz kalan siyah-beyazlı takımda, önceki başkan Süleyman Özkaral, 28 Mayıs’taki kongre öncesinde 20 Mayıs’ta Murat ve Deniz ile anlaşma sağladı. Her iki oyuncunun sözleşmeleri 2027 yılına kadar uzatıldı.

MURAT ULUÇ’UN OLDUĞU KADRODA YENİ SEZONDA DA BİRLİKTE OLACAKLAR

15 Mayıs’ta 44 yaşına basan Murat Uluç, Türkiye’deki profesyonel futbol liglerinin en yaşlı oyuncusu olarak yeni sezonda da sahalara geri dönecek. Futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra sportif direktör ve antrenörlük yapan Uluç, 2022 yılında Altay’ın transfer yasağı nedeniyle takıma geri dönüş yapmıştı. Usta forvet, futbol hayatına geri döndüğünde profesyonel ligler ve Türkiye Kupası’nın en yaşlı golcüsü olmayı başardı. Deniz Kadah ise, Süper Lig’den beri kadroda bulunuyor ve geçtiğimiz sezon 2’nci Lig’de 3 golle takımına katkı sağlamıştı.